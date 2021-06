Romano (Sky): “Atletico su Calhanoglu in alternativa a De Paul. Su Lautaro…”

Le novità direttamente dal giornalista di Sky Sport sul mercato dei Colchoneros e in particolare su De Paul e Lautaro

Aggiornamenti importanti direttamente da Fabrizio Romano di Sky Sport sul mercato dell'Atletico Madrid. Con novità anche per l'Inter , su Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul , obiettivo di mercato dei nerazzurri.

Queste le parole su Twitter di Romano, grande esperto di calciomercato internazionale: "L'Atlético Madrid sta spingendo per ingaggiare Rodrigo De Paul come obiettivo principale - c'è anche Hakan Çalhanoglu nella lista, è una potenziale opportunità ma il Milan spera ancora di convincerlo a restare. Nessun dialogo con l'Inter per Lautaro Martinez, ad oggi", le sue dichiarazioni.