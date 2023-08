Sono ore importanti per le mosse in attacco dell'Inter. Come noto, i nerazzurri sono su Gianluca Scamacca del West Ham ma non solo

Sono ore importanti per le mosse in attacco dell'Inter. Come noto, i nerazzurri sono su Gianluca Scamacca del West Ham, dato da più parti molto vicino al ritorno in Serie A con la maglia interista. Resta in lista sempre Alvaro Morata, che ha il favore di Simone Inzaghi, che gradirebbe non poco un suo acquisto.