Sky – L’ex Inter Emil Audero ha firmato: è il nuovo portiere del Como

"Dopo il prestito della passata stagione all'Inter, il portiere classe '97 torna quindi in Serie A, questa volta per fare il titolare", spiega Skysport sull'ex portiere nerazzurro. Per acquistare il portiere dalla Samp, il club lombardo ha inserito nella trattativa tre contropartite: il portiere Simone Ghidotti, il difensore Nikolas Ioannou (difensore) e il centrocampista Alessandro Bellemo.