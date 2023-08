Audero all’Inter, TS svela: “Ieri accelerata per questi tre motivi”

“L’accelerata su Audero è arrivata essenzialmente per tre motivi. Il primo: Trubin firmerà per il Benfica, con i portoghesi che hanno trovato l’accordo con lo Shakhtar per 12 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Quindi la pista che porta a Bento si è rivelata assai complicata, dato che l’Athletico Paranaense ritiene il calciatore incedibile, almeno in questa stagione: occhio però alla prossima, con i nerazzurri che nei prossimi mesi potrebbero anche provare a “prenotarlo”, senza pagare i 60 milioni di euro della clausola rescissoria valida per l’estero. Infine l’inserimento della Lazio su Audero, con i biancocelesti che, una volta ceduto Maximiliano, hanno allacciato i rapporti con la Samp per il portiere individuato come vice di Provedel.