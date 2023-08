Inter, finalmente Sommer. Lo svizzero ha firmato per due anni con opzione per il terzo

"Dopo una lunga vacanza, la porta dell’Inter si è affollata di colpo. Non con una, ma con due pedine: il titolare, Yann Sommer, che ieri ha fatto le visite, firmato per due anni (con opzione per il terzo) e poi indossato i guanti alla Pinetina, più il suo vice, Emil Audero, pronto a partire da Genova per Milano in prestito. Il post Onana (e Handanovic) ora è definitivamente alle spalle e la maggior parte della responsabilità toccherà all’esperto svizzero, 34enne arrivato dal Bayern per sei milioni pagati in due tranche, che ha completato il lento avvicinamento in nerazzurro", precisa La Gazzetta dello Sport.