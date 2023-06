Romano: “Azpilicueta aspetta il via libera del Chelsea prima dell’Inter. Firma a breve”

Dopo Thuram, l'Inter è vicina a chiudere anche un altro acquisto a parametro zero. Si tratta di Cesar Azpilicueta, difensore spagnolo di 33 anni che ha raggiunto un accordo con i nerazzurri per firmare un contratto biennale.

"César Azpilicueta, in attesa che il Chelsea dia il via libera alla risoluzione consensuale del suo contratto. È l'ultimo passaggio per permettergli di lasciare subito il club. L'Inter ha concordato personalmente con Azpilicueta un biennale in attesa di firmare a breve".