Inter, Balogun dopo Scamacca? Ieri l’americano nemmeno in panchina nel test dell’Arsenal

Ieri Folarin Balogun non figurava nemmeno tra le riserve nell'amichevole giocata dall'Arsenal contro il Monaco. Un indizio in più

Ieri Folarin Balogun non figurava nemmeno tra le riserve nell'amichevole giocata dall'Arsenal contro il Monaco. Un indizio in più di come l'attaccante statunitense resti in uscita (e nel mirino dell'Inter). Scrive il Corriere dello Sport: