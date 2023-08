TS – Inter, Correa apre all’addio: in caso di cessione si può tornare su Balogun

L'attaccante argentino continua a non dare segnali di risveglio: i nerazzurri potrebbero sostituirlo in caso di offerte

In caso di addio del Tucu, secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra potrebbe tornare sul mercato in cerca di un'altra punta: "Scamacca oggi è il grande obiettivo offensivo, ma non l'unico. Balogun dell'Arsenal resta sullo sfondo, ma è chiaro che per arrivare anche a lui servano almeno due mosse: la cessione di Correa (l'argentino sta pensando all'addio) e un forte sconto dei Gunners sulla valutazione di 45 milioni del 22enne statunitense".