Balogun out nell’amichevole con lo United. Arteta: “Opzioni diverse, alcuni…”

Il tecnico dell'Arsenal , club proprietario, del cartellino di Folarin Balogun , ha escluso il giocatore dall'amichevole contro il Manchester United e questo ha sollevato ulteriori dubbi sulla sua permanenza a Londra. Con l'Inter pronta ad un'offerta per l'attaccante dopo che i nerazzurri avevano puntato tutto su Lukaku ed è andata come è andata.

Il calciatore si è distinto per un buon campionato in Ligue1 nella scorsa stagione ma spera di essere titolare al club inglese o in una società che gli dia spazio. La società nerazzurra potrebbe fare al caso suo. Della sua esclusione dall'amichevole con lo United, l'allenatore ha detto: «Sì, avevamo diverse opzioni e volevamo provare alcuni giocatori, ecco perché altri non hanno avuto alcuna visibilità, ma giocheranno nella prossima partita». E così anche Balogun spera di trovare spazio nella gara con il Barcellona del 27 luglio. A meno che non sia arrivata l'attesa offerta nerazzurra.