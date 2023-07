Balogun: “Pronto per la nuova stagione. Voglio giocare, vedremo cosa succederà”

Folarin Balogun è uno dei nomi segnati in rosso dall'Inter per rinforzare il proprio reparto avanzato: l'attaccante classe 2001 è tornato all'Arsenal dopo il positivo prestito in Francia al Reims, ma il suo futuro potrebbe essere ancora una volta lontano da Londra.

Rimasto in panchina per tutto il corso dell'amichevole disputata negli Stati Uniti contro il Manchester United (vinta 2-0 proprio dai Red Devils), Balogun ha rilasciato una breve dichiarazione alla tv ufficiale dei Gunners: "Sto bene. Io guardo sempre avanti, in ogni cosa. Sono pronto per la nuova annata, provo quelle sensazioni dell'inizio di stagione, scalpito per tornare in campo. Voglio giocare, vedremo cosa succederà". Parole che lasciano spazio a diverse interpretazioni: un assist per l'Inter?