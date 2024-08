GdS – Ex Inter, Balotelli valuta proposte per il futuro: MLS o Arabia

L'attaccante italiano ha giocato in Turchia nell'ultima stagione e sta valutando le proposte arrivate da alcuni club

Dopo la fine dell'avventura in Turchia con l' Adana Demirspor , Mario Balotelli cerca squadra. L'ex attaccante dell'Inter nell'ultima stagione ha segnato sette gol in 16 presenze e valuta qualche proposta arrivata dal Medio Oriente o dagli Usa, scrive La Gazzetta dello Sport .

Da quanto racconta il sito della rosea l'attaccante italiano, che è un parametro zero, sarebbe nel mirino di diversi club. "La pista in Mls porta al San Diego FC, squadra che entrerà nella lega Usa a partire dalla stagione al via a febbraio, ma sono quelle del mondo arabo ad attirare di più Super Mario. Dalla Saudi League hanno chiesto di lui Al-Qadsiah e Al-Ettifaq, dal Qatar l'Al Ahli, dagli Emirati l'Al Ain", si legge.