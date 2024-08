Si è sbloccata la questione 'diritti d'immagine': il giocatore domani arriverà a Roma per sottoporsi ai test medici, poi la firma a Napoli

Lukaku-Napoli, ci siamo. Una delle 'calciomercato-novele' dell'estate sta per arrivare all'ultima puntata. Andrà in scena domani, quando l'ex Inter sbarcherà a Roma per le visite mediche. Anche gli ultimi dettagli sul contratto, legati agli accordi sui diritti di immagine, sono stati messi a punto e dopo i test medici il belga potrà ritrovare Conte.