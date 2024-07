Mario Balotelli potrebbe giocare in Brasile. Resta ancora tutto nel campo delle ipotesi, ma l'ex attaccante dell'Inter - che ha lasciato a parametro zero l'Adana Demirspor - secondo quanto scrive il quotidiano Uol Esporte avrebbe ricevuto una proposta dal Corinthians. A San Paolo già parlano del suo ingaggio e lo considerano alto, se si pensa che il giocatore ha guadagnato in Turchia sui 4.5 mln di euro. E si parla anche di un premio di un mln e mezzo da pagare alla firma.