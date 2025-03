Uno scenario che avrebbe del clamoroso. Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e oggi allenatore in Arabia Saudita dell'Al-Nassr, la squadra in cui giocano Ronaldo e Brozovic, potrebbe tornare in Italia. Potrebbe allenare la Juventus nella prossima stagione e prendere quindi il posto dell'attuale allenatore bianconero, Thiago Motta. Questo almeno è quanto scrive Paolo Bargiggia in un post su X.