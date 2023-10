Marco Barzaghi: “Attacco Inter, oltre a Taremi e Broja ci sono Colpani e altri due nomi nuovi”

Si prospetta un investimento in attacco per l'Inter nel mercato di gennaio. Arnautovic e Sanchez fin qui non hanno dato le garanzie sperate

Si prospetta un investimento in attacco per l'Inter nel mercato di gennaio. Arnautovic e Sanchez, infatti, fin qui non hanno dato le garanzie sperate in termini di gol e così il club nerazzurro è alla ricerca di un rinforzo.