TS – Inter, rimpianto Dzeko: senza il voltafaccia di Lukaku sarebbe rimasto. Ora…

I nerazzurri in estate hanno deciso di non rinnovare il contratto dell'attaccante bosniaco, oggi in forza al Fenerbahce

La vicenda è nota a tutti: in estate l'Inter ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza di Edin Dzeko, che ha così lasciato Milano per trasferirsi a parametro zero al Fenerbahce. Il motivo sembrava chiaro a tutti: evitare di affiancare una figura "ingombrante" a Lukaku, che nei piani della dirigenza nerazzurra sarebbe rimasto alla corte di Inzaghi, questa volta a titolo definitivo. Le cose, come sappiamo, non sono andate così: il belga alla fine è approdato alla Roma, il bosniaco segna con regolarità in Turchia e i vertici di viale della Liberazione hanno dovuto ripiegare su soluzioni alternative.