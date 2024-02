Come vi abbiamo riportato, il Bayern Monaco ha ufficializzato l'addio di Thomas Tuchel alla fine di questa stagione

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, i bavaresi avrebbero messo in cima alla loro lista come successore Xabi Alonso, oggi dominatore con grande sorpresa della Bundesliga con il Bayer Leverkusen.