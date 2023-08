Il giornalista ha parlato del trasferimento del difensore: si sta cercando chi prenderà il suo posto per il via libera ai nerazzurri

Il Bayern Monaco e l'Interhanno chiuso la trattativa per Benjamin Pavard ma per il trasferimento del giocatore il club tedesco ha prima bisogno di trovare un sostituto in difesa. E stando a quanto scritto su Twitter da Fabrizio Romano, la società tedesca sta lavorando attivamente alla sostituzione del giocatore perché anche questa sera ci sono dei colloqui con i candidati in quel ruolo.