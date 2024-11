Il campionato dell'Inter riparte dalla insidiosa trasferta di Verona contro l'Hellas di Paolo Zanetti. L'occasione, tra le altre, per vedere da vicino Reda Belahyane , centrocampista marocchino classe 2004 che si sta mettendo in mostra in questa prima fase del campionato.

"Da diverse settimane l’Inter ha acceso i riflettori sulle prestazioni di questo calciatore, le cui doti caratteriali emergono su ogni altra cosa. La struttura fisica non è di quelle che catturano immediatamente l’attenzione di chi lo osserva dalla tribuna, Belahyane è un calciatore di 53 kg per circa 170 cm di altezza, ma li in mezzo al campo è li a contendere palloni e vincere duelli contro avversari che vantano muscoli ben più vigorosi. E allora è subito chiaro che ci si trova di fronte a un calciatore dalla personalità spiccata, con anche ottime capacità tecniche a corredo. Dunque, sulle relazioni di Belahyane ci sono già tantissimi pregi evidenziati, ma vederlo giocare contro Barella e compagni varrà come ulteriore strumento di valutazione", si legge su Calciomercato.com.