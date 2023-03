Futuro in bilico per Bellanova: “7 milioni ritenuti eccessivi, ma la permanenza…”

"C’è chi poi vorrebbe dare di più ma non riesce a trovare il modo di farlo. Asllani e Bellanova sono i due giovani arrivati in estate su cui l’Inter non è ancora riuscita a puntare. Per l’ex Empoli è scattato l’obbligo di riscatto, sull’esterno ci sono valutazioni da fare. I nerazzurri dovrebbero versare 7 milioni nelle casse del Cagliari per il riscatto: la cifra è ritenuta eccessiva, ma una sua permanenza non è esclusa. Asllani ha giocato da titolare quattro volte, Bellanova solamente in Champions nel match ininfluente contro il Bayern al ritorno. L’esterno è fermo all’ingresso contro l’Empoli in 10 contro 11 tra i mormorii del Meazza. Il loro apporto sta mancando, ma così è difficile trarre giudizi".