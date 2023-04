Inter, Bellanova tornerà al Cagliari: “Inconcepibile spendere 7 milioni senza Champions”

Con ogni probabilità, Raoul Bellanova non verrà riscattato dall'Inter e tornerà al Cagliari al termine della stagione. Difficile, infatti, la sua permanenza a Milano, soprattutto, come scrive la Gazzetta dello Sport, se i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla prossima Champions League:

"Senza perdersi in chiacchiere: l'esterno non dovrebbe essere riscattato e tornerà quindi al Cagliari. Se però la storia può sempre essere riscritta fino all'ultimo secondo (vero Alexis Sanchez? Vero Candreva?), quei 7 milioni di euro da versare sarebbero assolutamente inconcepibili in una drammatica situazione senza il pass per la Champions League tra le mani".