Dzeko, stop al rinnovo? Senza Champions può lasciare: “E l’Inter punterebbe su…”

In caso di mancato accesso alla prossima Champions League, l'Inter potrebbe rivedere molti dei suoi piani di mercato

In caso di mancato accesso alla prossima Champions League, l'Inter potrebbe rivedere molti dei suoi piani di mercato. A cominciare dai rinnovi pesanti, come per esempio quello di Edin Dzeko. Scrive la Gazzetta dello Sport: