"Ausilio si era posizionato bene con il presidente del club brasiliano, ma da quel momento molto è cambiato", scrive lo stesso sito. In questo momento però l'estremo difensore sta per diventare il numero uno della Nazionale brasiliana e ci sono big, come ad esempio il Chelsea, interessate a lui. Da una specie di accordo verbale si deve quindi passare ad un'offerta concreta che "al momento forse il club nerazzurro non può offrire".