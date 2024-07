Per questo l'Athletico ha autorizzato il calciatore a raggiungere l'Arabia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. "Il calciatore è diventato la prima opzione dell'Al-Nassr dopo il tentativo per Ederson che il City si è rifiutato di trattare. Se l'affare andasse in porto il suo cartellino sarebbe quello più pagato per un estremo difensore nella storia del calcio brasiliano", scrive il quotidiano sportivo.