Biasin: “Ginter-Inter? Interesse Marotta concreto, ma so anche che…”

Nei mesi scorsi il difensore tedesco è stato accostato all'Inter come possibile rinforzo a 0: ecco la verità

La sfida di Champions League di domani contro il Liverpool, ma non solo. In diretta su canale Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha parlato così del mercato dell’Inter: “Ginter? L’interesse di Marotta e Ausilio c’era, non so se sia tramontata ora la trattativa. Non ho notizie fresche, so che sono alte le richieste dei procuratori, questo sì”.