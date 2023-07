Biasin: “Lukaku vuole la Juve e vi spiego il perché. Al telefono ha detto ad Allegri…”

"Cosa lo ha spinto a prendere questa decisione? Ve lo dico io: 'Allegri, legittimamente', un giorno ha preso il telefono e ha chiamato Lukaku. Gli dice: 'Per il mio calcio sei perfetto, con me saresti titolare ecc ecc'. Tutti si sarebbero aspettati che Lukaku rispondesse con un no secco, e invece ha risposto: 'Interessante, parliamone'. Azpilicueta? C'era già l'accordo su tutto, ma poi il giocatore è voluto tornare a casa. Demiral? Non mi sembra caldissimo come nome".