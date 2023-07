Sky – Inter-Bayern, oggi no chiusura per Sommer. La verità sulla questione clausola

L’Inter vuole chiudere per Yann Sommer, ma l’accordo col Bayern Monaco non è imminente: la verità da Sky sulla clausola

L’Inter vuole chiudere per Yann Sommer, ma l’accordo col Bayern Monaco non è imminente. Lo svela il sito di Gianluca Di Marzio, che fa chiarezza anche sulla questione clausola. Per Gazzetta era scaduta, per l’esperto di Sky Sport invece no.