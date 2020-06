Mercato, Biasin: “A chi mi dice ‘avevi detto Mertens all’Inter’ rispondo che…”

L’Inter ci ha provato, ma Dries Mertens ha scelto il cuore. Il belga, che fino a poche ore fa era in scadenza a giugno 2020, è stato contattato dal club nerazzurro per giocare a Milano, ma ha deciso di dare la sua priorità al Napoli. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha spiegato la scelta del centravanti: “Riassumo per chi mi scrive “Ué pirla, avevi detto Mertens–Inter!”. L’Inter era pronta a portarlo a Milano, lui ha atteso DeLaurentiis. Mi sembra giusto riconoscere di aver stupidamente sottovalutato l’opzione-cuore che, tra l’altro, lo rende quello che è: un giocatore “raro””.