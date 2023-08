In diretta sul nostro canale Twitch , il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del mercato dell’Inter. In particolare, della questione attaccante dopo che il club ha chiuso per i due nuovi portieri.

“Ieri mi hanno fatto intendere che in questo momento non è il caso di creare troppo hype su un nome o l’altro. Serve massimo silenzio e basso profilo, se esce in continuazione il nome, c’è il rischio che a Londra per Balogun alzino il prezzo. Non funziona il loro tentativo chiaramente, ma vogliono provare ad abbassare i riflettori.