Biasin: “Inzaghi verrà giudicato in base al campionato, ma in un mondo normale…”

"La stagione dell’Inter può passare dall’orrendo al leggendario in un solo mese. Oddio, “orrendo”, se vivessimo in un mondo normale l’idea di aver già conquistato una Supercoppa e una finale di Coppa Italia, oltre a una semifinale di Champions, dovrebbe essere sufficiente per dire «beh, ci avete già regalato delle emozioni, grazie», ma quello del calcio non è un mondo normale e, quindi, il lavoro di Simone Inzaghi verrà pesato in base ad altro (...).