Inter, addio Inzaghi? “Ausilio e Zanetti hanno corteggiato un profilo top da hombre vertical”

"Il fatto che l’Inter, nonostante i costi legati al suo ingaggio, abbia cercato di ottenere il sì da Pochettino, dimostra come il sogno della seconda stella non verrà abbandonato. Questo, paradossalmente, proprio grazie al gran lavoro fatto nelle coppe da Inzaghi che ha iper-performato in questa stagione garantendo all’Inter i proventi necessari per non cedere un big prima del 30 giugno. Pochettino inoltre risponde all’identikit dell’hombre vertical che, anche se non ha mai frequentato il nostro calcio, avrebbe avuto nel dna ciò che sarebbe servito per fare bene".