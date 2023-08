BILD – Inter-Bayern, cifre più alte per Sommer: i nerazzurri pagheranno 6,75 milioni

Dalla Germania, e più precisamente dalla BILD, arrivano altri dettagli sull'accordo trovato tra Inter e Bayern Monaco per Sommer

Dalla Germania, e più precisamente dalla BILD, arrivano altri dettagli sull'accordo trovato tra Inter e Bayern Monaco per il trasferimento in nerazzurro del portiere svizzero Yann Sommer.

In particolare, secondo la testata, l'Inter non pagherà la clausola, ma un pagamento rateizzato versando nelle casse dei bavaresi circa 6,75 milioni di euro, dunque 750 mila euro in più dei 6 milioni previsti dalla clausola rescissoria.