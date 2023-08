Sky – Inter, fatta per Sommer: 6mln in due anni. Domenica a Milano, lunedì le visite

E' fatta per il trasferimento di Yann Sommer dal Bayern Monaco. Come vi abbiamo riportato, dopo una lunga trattativa, l'Inter ha trovato l'accordo

E' fatta per il trasferimento di Yann Sommer dal Bayern Monaco. Come vi abbiamo riportato, dopo una lunga trattativa, l'Inter ha trovato l'accordo con il club tedesco sulla base di 6 milioni di euro, ma senza il pagamento della clausola.

Dunque, come riporta Sky Sport, rateizzabili in due anni. Ormai non ci sono più dubbi: Sommer sarà nerazzurro. Tanto che, come riferisce proprio Sky, domenica sera è previsto l'arrivo del portiere svizzero a Milano, con visite mediche invece per lunedì.