"Tutto è culminato nella sua grande ultima stagione, e negli ultimi sei mesi è stato chiaro che probabilmente non avremmo potuto tenerlo. La vendita di Yann Bisseck è di gran lunga il più grande trasferimento di sempre per l'Aarhus. Tutti all'Aarhus mandano Yann in Italia con i ringraziamenti per questa bella avventura e gli auguriamo buona fortuna per la sua futura carriera".