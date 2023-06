Inter, Bisseck sarà il vice Bastoni: “Eccellente talento, specialista della difesa a tre”

Come vi abbiamo riportato per primi in esclusiva, l'Inter ha messo gli occhi su Yann Bisseck, talento tedesco attualmente di proprietà dell'Aarhus

Come vi abbiamo riportato per primi in esclusiva, l'Inter ha messo gli occhi su Yann Bisseck, talento tedesco attualmente di proprietà dell'Aarhus. L'affare per acquisire il difensore (con il pagamento della clausola di 7 milioni) è ormai prossimo alla chiusura.

Secondo il Corriere dello Sport, l'ex Colonia sarà il vice Bastoni all'interno della rosa di Inzaghi: