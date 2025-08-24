FC Inter 1908
UFFICIALE – Bologna, preso Jonathan Rowe dal Marsiglia: i dettagli

UFFICIALE – Bologna, preso Jonathan Rowe dal Marsiglia: i dettagli - immagine 1
Il Bologna ufficializza l'acquisto dall'Olympique Marsiglia dell'attaccante inglese Jonathan Rowe, 22 anni
Il Bologna ufficializza l'acquisto dall'Olympique Marsiglia dell'attaccante inglese Jonathan Rowe, 22 anni. Un'operazione da circa 19 mln di euro, bonus inclusi.

Londinese, cresciuto nell'Acfc Wembley, nel 2014 entra a far parte del settore giovanile del Norwich City e nell'ottobre 2021 firma il suo primo contratto da professionista passando in prima squadra, dove esordisce il 28 dicembre dello stesso anno diventando il giocatore più giovane a disputare una gara di Premier League con il Norwich.

Nell'agosto 2024 si trasferisce all'Olympique Marsiglia: saluta ora il club francese dopo una stagione chiusa al secondo posto della Ligue 1 e 31 presenze, 3 gol e 4 assist.

Diverse presenze con la maglia della Nazionale U21, conta anche un trofeo di categoria: l'Europeo vinto quest'anno segnando la rete decisiva in finale contro la Germania.

