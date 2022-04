Bremer e l’Inter si sono promessi: “Tutte le cifre, tra cartellino e ingaggio”

Gleison Bremer e l’Inter, promessi sposi in vista della prossima stagione. Ecco le ultimissime sulla trattativa

“Bremer e l’Inter si sono promessi, l’accordo c’è. Cairo in sede di rinnovo ha promesso a Bremer che lo avrebbe fatto partire per 25 milioni o poco più. Se tutti mantengono la propria parola, il difensore brasiliano sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Ma nel mondo del calcio, non tutti mantengono la parola data. Bremer ha fatto una cosa che in pochi fanno: ha rinnovato per non andare via a zero, a patto che però venga ceduto in estate a un prezzo “umano”. Bremer si è promesso all’Inter, per lui è il club ideale per proseguire la sua crescita. Al momento sappiamo che lui vorrebbe accettare l’offerta dell’Inter da circa 3,5 milioni a stagione”, le sue parole al canale Twitch di calciomercato.it.