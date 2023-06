Fatta Brozovic-Al-Nassr? Romano: “Atteso via libera. La verità sul Barça”

In Arabia Saudita diversi media sono convinti che Marcelo Brozovic abbia detto sì all'offerta dell'Al-Nassr. C'è già l'accordo tra il club saudita e l'Inter per 23 milioni di euro, mancava ancora quello col giocatore nelle scorse ore. Secondo Fabrizio Romano, ancora non è arrivato.

"Altro su Marcelo Brozović. Non ha ancora firmato nulla, ma i colloqui con Al-Nassr sono ancora in corso… e concreti. Lato saudita, si attende il via libera. Barça mai vicino perché sono stati molto onesti: a loro piace Brozović, ma non possono eguagliare l'offerta di 23 milioni al momento", ha scritto l'esperto di mercato.