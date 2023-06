Bucchioni: “Brozovic è da applausi. Se sta solo pensando di dire no all’Al-Nassr…”

"Se anche solo Brozovic ci stesse riflettendo sulla possibilità di non accettare i soldi che arrivano dall'Arabia, è già da applausi". Su Sportitalia, il giornalista Enzo Bucchioni, ha commentato così le indiscrezioni di cui hanno parlato a Sportitalia, sul centrocampista croato ancora non convinto fino in fondo ad accettare il triennale che gli è stato proposto dall'Al-Nassr, a venti mln a stagione.

"Applausi a lui che potrebbe non dire sì a quella pioggia di mln e che ha voglia di giocare nel calcio vero e fare il suo lavoro al massimo dato che ha ancora trenta anni. La storia dei soldi che travolge tutti è preoccupante, peggio di quando si andava a Cina. In Cina andavano giocatori a fine carriera, invece stanno andando in Arabia giocatori ancora giovani. Se Marcelo decide di rifiutare, mi alzo in piedi ad applaudirlo. Perché mi chiedo cosa cambi nel conto in banca già ampio di certi giocatori andare ad aggiungere altri 10-20 mln, così per tenerli in banca...", ha aggiunto il giornalista.