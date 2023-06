Nations League, Brozovic migliore in campo di Croazia-Spagna

Premiato il giocatore nerazzurro come miglior giocatore della finale mentre miglior giocatore in assoluto del torneo è stato nominato Rodri

La sua Croazia è stata sconfitta ai rigori, lui ha segnato il suo ma non è bastato. Marcelo Brozovic è stato comunque eletto come miglior giocatore della finale di Nations League (il migliore in campo di Italia-Olanda era stato un altro interista, Dimarco). Il calciatore dell'Inter ha giocato da titolare ed è rimasto in campo 120 minuti. Aveva anche provato a sbloccare la partita nei supplementari.