Brozovic, addio più che probabile: “C’è un comportamento specifico che l’Inter non ha gradito”

Appare molto probabile, al termine della stagione, l'addio all'Inter di Marcelo Brozovic. Oltre alle prestazioni in campo, infatti, c'è un comportamento che il club nerazzurro non ha particolarmente gradito:

"Anche Brozovic era in cima alla lista dei possibili partenti, ma ci è entrato quando da insostituibile - durante il lungo infortunio muscolare - è diventato un giocatore talvolta "di troppo". All'Inter non è piaciuta la sua "calma" gestione dell'infortunio prima del Mondiale e nemmeno quella post Qatar, con i rapporti che paiono essersi raffreddati una volta che i titolari sono diventati altri. Proprio per questo motivo un addio pare più che probabile".