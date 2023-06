Sky – Brozovic non chiude all’Arabia: “Inter risparmierebbe circa 50 mln. Poi Frattesi”

Una cessione è necessaria per sbloccare il mercato dell’Inter. Il nome più concreto - come appreso da FCInter1908 - al momento è quello di Marcelo Brozovic , per cui è arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita. Ecco gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi in onda a Sky Sport sul futuro del croato.

"Brozovic? L’Inter vorrebbe arrivare a 25 milioni di euro per cedere il giocatore. Vorrebbe alzare l’offerta araba, il giocatore non ha chiuso da ciò che so io. L’offerta è reale, è reale che l’Inter la stia prendendo in considerazione. Non sono solo 15/20 milioni offerti, ma anche il triennale che ha Brozovic. Tra soldi incassati e risparmiati, sarebbe un’operazione da circa 50 milioni di euro. L’Inter lo apprezza e sa della sua importanza, ma per giocatori di 31 anni offerte così non ne arrivano tantissime e può essere interessante visto che il club deve auto-finanziarsi il mercato. Poi la società andrebbe su Frattesi, che l’Inter ha ‘prenotato’”, le parole del giornalista.