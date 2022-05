Brozovic, non solo PSG: “Diversi sondaggi e non si fa peccato a pensare…”

Tuttosport oggi si sofferma sul futuro di Brozovic, in scadenza con l'Inter al prossimo 30 giugno e cercato da diversi club europei

L'Inter e la trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Proseguono i dialoghi tra le parti, ma ancora non c'è l'accordo. I nerazzurri vogliono prolungare l'intesa (in scadenza al 30 giugno 22), il giocatore anche, ma c'è distanza tra domanda e offerta al momento. E - secondo Tuttosport - "non si fa peccato a pensare che dietro la richiesta del croato e dei suoi ripensamenti ci siano anche i sondaggi ricevuti in questi mesi, dal PSG al Chelsea, passando per il Newcastle. Come detto, a meno di clamorose rotture, la priorità di Brozovic è quella di restare all’Inter".