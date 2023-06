Sky – Brozovic, atteso entro lunedì rilancio Al-Nassr: poi Inter su Frattesi. Azpilicueta…

Il futuro di Marcelo Brozovic sarà deciso in questi giorni: la posizione dell'Inter che intanto punta a chiudere per Azpilicueta

In questi giorni si deciderà il futuro di Marcelo Brozovic. A riportarlo è Gianluca Di Marzio che conferma come, tra oggi e lunedì, l'Inter si aspetti una nuova offerta scritta dell'Al-Nassr per il centrocampista croato. Qualora l'affare dovesse andare in porto, l'Inter conta di chiudere con il Sassuolo per Frattesi anche per anticipare la concorrenza del Milan, pronto ad affondare il colpo dopo l'addio di Tonali.