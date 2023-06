Brozovic, Inter col fiato sospeso: l’Al Nassr non molla. E c’è una novità

"Non può fare un passo verso Brozovic senza che esca qualcuno dalla rosa. Da escludere ipotesi di scambio diretti tra i due club. A meno che non arrivi all’improvviso un’offerta in grado di spostare gli equilibri. Da tenere presente le voci secondo le quali l’Arabia Saudita avrebbe messo nel mirino Franck Kessie. Nel caso l’ivoriano uscisse, a quel punto sì che il Barcellona potrebbe affondare per Brozovic. Al momento, però, non ci sono segnali che vadano forte in questa direzione. E di sicuro, i tempi del Barcellona non sono veloci. Non coincidono con quelli dell’Al Nassr. E neppure con quelli dell’Inter, che vorrebbe avere in cassa i soldi necessari per tentare l’affondo sul sostituto del croato: il nome è sempre quello, Frattesi. Ma il Sassuolo non aspetterà mica all’infinito".