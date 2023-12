In Belgio – Buchanan va all’Inter, il Brugge potrebbe stabilire un record

I media belga parlano del trasferimento del calciatore a Milano come di un affare quasi fatto e fanno i conti in tasca alla società che detiene il suo cartellino

"Il Brugge è sulla buona strada per un bilancio da record. Se Buchananse ne andasse dal club il bilancio dei trasferimenti diventerebbe positivo e non era mai successo". Così in Belgio parlano della trattativa che sta per portare l'esterno canadese all'Inter.