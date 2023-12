In Belgio – Brugge chiede 10 mln per Buchanan: c’è la percentuale su rivendita

In Belgio si parla del passaggio di Tajon Buchanan all'Inter. Il quotidiano Voetbal Nieuws sottolinea che il Brugge sta per cedere il calciatore ai nerazzurri. E si parla di una richiesta di dieci mln a fronte di un'offerta sui sei-sette mln. "Il calciatore è sulla buona strada per diventare un calciatore nerazzurro. Nel 2021 il club belga ha pagato sei mln per averlo e lo lasciato al New England Revolution, la squadra della MLS dalla quale è stato acquistato, solo in un secondo momento si è trasferito nel campionato belga e si è conquistato subito un posto da titolare prima come esterno e poi anche come difensore. La sua versatilità lo ha reso attraente per diversi club europei perché a 24 anni ha ancora ampi margini di crescita ed è un titolare della Nazionale canadese. E ora sembra essere arrivato il momento per lui di trasferirsi", si legge nell'articolo.