L’Inter non può esagerare per Dumfries: “Costa 15 mln, ma c’è un rischio”

Emergono nuovi dettagli sulla situazione dell'esterno olandese, di proprietà del PSV e assistito da Mino Raiola

Il profilo di Denzel Dumfries nel casting per il dopo Hakimi. In casa Inter è nel vivo la ricerca di un esterno destro che possa sostituire il marocchino, nel mirino di Chelsea e PSG. Come riporta Gazzetta.it nell’approfondimento sull’esterno classe 1996 assistito da Raiola, "la valutazione di partenza è intorno ai 15 milioni di euro, ma il rischio che il Psv alzi il tiro dopo le gesta in nazionale c’è. L’Inter non può esagerare, il colpo sarebbe da valutare con attenzione: molto dipende da come i nerazzurri venderanno Hakimi, destinato a salutare Milano”, si legge.