Calciomercato Inter, anche la Juve pensa a Florenzi: c’è l’ipotesi scambio

I nerazzurri pensano all'esterno della Nazionale come possibile sostituto di Hakimi, ma anche i bianconeri sono interessati al giocatore.

Il nome di Alessandro Florenzi è tornato d'attualità nei giorni scorsi in casa Inter. L'esterno della Nazionale, convocato dal ct Mancini per gli Europei, è tra i principali candidati per la sostituzione di Achraf Hakimi sulla corsia destra. Il giocatore dopo l'Europeo tornerà a Roma in seguito al prestito al PSG della passata stagione e verrà valutato dal nuovo allenatore José Mourinho. Mercato permettendo, visto che Florenzi interessa all'Inter, ma è stato accostato nelle ultime ore anche alla Juve.