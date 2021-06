Inter, l’ultima parola su Salcedo spetta a Inzaghi: c’è uno scenario a sorpresa

Deciderà il nuovo allenatore nerazzurro se trattenere o meno il baby attaccante, reduce dal prestito al Verona

Deciderà Simone Inzaghi a margine del ritiro, probabilmente durante o dopo. Eddie Salcedo dopo il prestito al Verona è pronto a tornare all’Inter e il suo futuro al momento è tutto da scrivere. La Gazzetta dello Sport non esclude uno scenario a sorpresa per il classe 2001: “Al posto di Pinamonti potrebbe rientrare Salcedo, pronto a giocarsi le proprie chance in pre-season”, si legge.